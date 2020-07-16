Лукашенко: решения по нашей судьбе мы должны принимать в Белоруссии
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- РИА Новости
«Мы молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко призвал граждан не забывать, что судьба в их руках.
«И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — добавил президент республики.
Ранее Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию от посягательств законными методами.