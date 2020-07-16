Лукашенко: решения по нашей судьбе мы должны принимать в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов главы государства выразил мнение, что судьба страны должна определяться исключительно её гражданами.

«Мы молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко призвал граждан не забывать, что судьба в их руках.

«И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — добавил президент республики.

Ранее Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию от посягательств законными методами.