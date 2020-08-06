Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян
- Reuters
«Ещё раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — цитирует ТАСС дипломата.
В конце июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
По словам белорусского президента Александра Лукашенко, генпрокуроры Белоруссии, России и Украины должны собраться и решить вопрос задержания группы россиян.
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг задержанных.