Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Короткая ссылка
Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину. Об этом журналистам заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян
  • Reuters

«Ещё раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — цитирует ТАСС дипломата.

В конце июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, генпрокуроры Белоруссии, России и Украины должны собраться и решить вопрос задержания группы россиян.

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг задержанных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить