Лукашенко рассказал, как решить ситуацию с задержанием россиян

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что генпрокуроры Белоруссии, России и Украины должны вместе собраться и решить вопрос задержания группы россиян.
Лукашенко рассказал, как решить ситуацию с задержанием россиян
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроём решите», — заявил Лукашенко.

При этом он заявил, что если российский и украинский генпрокуроры не приедут, то белорусская сторона «решит вопрос без них».

Лукашенко добавил, что в данной ситуации Белоруссия будет действовать «на основании исключительно законов и — очень важный нюанс — человечности».

Также, по его словам, в данном деле «не должно быть никакой политизации».

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

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