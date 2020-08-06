Лукашенко рассказал, как решить ситуацию с задержанием россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что генпрокуроры Белоруссии, России и Украины должны вместе собраться и решить вопрос задержания группы россиян.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроём решите», — заявил Лукашенко.

При этом он заявил, что если российский и украинский генпрокуроры не приедут, то белорусская сторона «решит вопрос без них».

Лукашенко добавил, что в данной ситуации Белоруссия будет действовать «на основании исключительно законов и — очень важный нюанс — человечности».

Также, по его словам, в данном деле «не должно быть никакой политизации».

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.