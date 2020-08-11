«Я не хочу крови и насилия»: Тихановская призвала жителей Белоруссии не вступать в противостояние с милицией

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала соотечественников не противостоять правоохранительным органам и не выходить на массовые акции, которые продолжаются в республике уже два дня. Это второе обращение Тихановской за сутки. В первом она рассказала об отъезде в Литву. В штабе кандидата предположили, что ролик с призывом отказаться от участия в протестах мог быть сделать под давлением. Соратники Тихановской утверждают, что запись этого выступления кандидата велась в здании ЦИК Белоруссии якобы в присутствии сотрудников силовых ведомств. Тем временем избирательная комиссия сообщила о регистрации жалобы Тихановской на результаты президентских выборов.

Во втором за сутки видеообращении кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала соотечественников не противостоять правоохранительным органам.

Напомним, что в республике уже два дня идут беспорядки, начавшиеся после президентских выборов. Согласно предварительной информации, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, тогда как за Светлану Тихановскую проголосовали около 10% граждан страны.

На новом видео кандидат в президенты Белоруссии читает написанный на листе текст. В своём обращении она поблагодарила соотечественников за участие в выборах и оказанную ей поддержку.

«Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала на видеозаписи Тихановская.

Ранее было обнародовано другое видеообращение, в котором Тихановская рассказала о своём отъезде в Литву. Факт её местонахождения в этом государстве подтвердил министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус. Кандидату в президенты Белоруссии предоставили годичную визу и место для проживания.

В опубликованном СМИ первом ролике Тихановская отметила, что приняла соответствующее решение сама. По её словам, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни супруг не могли повлиять на этот шаг.

Также по теме «Она в безопасности»: кандидат в президенты Белоруссии Тихановская уехала в Литву Министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичус заявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на...

«Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», — отметила она, добавив, что дети — «это самое важное, что есть в жизни».

В штабе Тихановской заявили, что кандидат могла сделать своё заявление с призывом не выходить на улицы под давлением. Об этом заявила на пресс-конференции соратница Тихановской Мария Колесникова.

«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трёх часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», — приводит ТАСС слова Колесниковой.

Она отметила, что после отъезда Тихановской в Литву с ней нет связи, её планы штабу не известны.

«Я знаю только, что она находится в безопасности, знаю про два видеообращения. Дозвониться ей пока не удалось», — отметила Колесникова.

Вместе с тем штаб Тихановской утверждает, что организация продолжает работу даже после отъезда кандидата из Белоруссии. Об этом заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

«Сегодня ситуация критическая, вы видите по этим двум дням, люди выходят на улицы защищать свой выбор. Мы должны отказаться от насилия. Мы должны защищать победу легальными, ненасильственными способами, потому что человеческая жизнь — это самое ценное, что есть у нас и что не ценят белорусские власти», — цитирует её РИА Новости.

Между тем в ЦИК Белоруссии сообщили, что жалоба Тихановской по итогам выборов зарегистрирована. Ранее кандидат потребовала признать озвученные результаты выборов недействительными, а также призвала провести повторный подсчёт голосов или повторное голосование на ряде участков.

На фоне этих событий в Белоруссии уже два дня подряд проходят массовые акции протеста, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с силами правопорядка. По данным МВД республики, за последние сутки в разных городах Белоруссии задержаны более 2 тыс. человек. Пострадали более 20 сотрудников правоохранительных органов.

В первую ночь беспорядков количество задержанных превысило отметку в 3 тыс. человек, при этом пострадали 39 представителей силовых ведомств.

Для разгона демонстрантов сотрудники милиции, а также отряды спецподразделения «Альфа» применили спецсредства. По данным СМИ, речь идёт о резиновых пулях, слезоточивом газе, светошумовых гранатах и водомётах. Как отмечал Sputnik Беларусь, омоновцев закидывали «коктейлями Молотова».

Вечером 10 августа стало известно о гибели одного из демонстрантов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Инцидент произошёл примерно в 23:00 мск на улице Притыцкого в Минске, где протестующие строили баррикады.

«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные российские журналисты

Белорусские силовики 9 августа задержали нескольких российских журналистов, троих из них к настоящему времени выпустили на свободу. Среди освобождённых сотрудников СМИ — Семён Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко.

По-прежнему остаются задержанными три стрингера видеоагентства Ruptly, среди которых одна девушка, а также фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалёв и сотрудник «Медузы» Максим Солопов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия белорусских властей в отношении российских журналистов непропорциональными. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, в свою очередь, призвала отпустить российских журналистов и отметила, что белорусские силовики не имели права проводить столь жёсткие задержания.