Литва выдала на год визу Тихановской

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что виза, выданная прибывшей в страну кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, позволит ей находиться там в течение года.
Литва выдала на год визу Тихановской
  • Reuters

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. 

Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии. Позднее появилось второе видеообращение Тихановской, где она зачитывает текст, в котором призывает белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции.

В штабе Тихановской заявили, что оно могло быть записано под давлением.

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