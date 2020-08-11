Литва выдала на год визу Тихановской
- Reuters
«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве.
Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии. Позднее появилось второе видеообращение Тихановской, где она зачитывает текст, в котором призывает белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции.
В штабе Тихановской заявили, что оно могло быть записано под давлением.