МИД Литвы заявил, что Тихановская находится на территории республики
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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — написал он.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Ранее СМИ сообщали о якобы пропаже Тихановской, однако её штаб заявил, что она вышла на связь и с ней всё хорошо.
10 августа Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов.