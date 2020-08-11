МИД Литвы заявил, что Тихановская находится на территории республики

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — написал он.

Ранее СМИ сообщали о якобы пропаже Тихановской, однако её штаб заявил, что она вышла на связь и с ней всё хорошо.

10 августа Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов.