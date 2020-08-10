Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком.
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ЦИК.

«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — сказали агентству.

Как уточняется, Тихановская требует признать озвученные результаты выборов недействительными, а также настаивает на проведении повторного подсчёта голосов или повторного голосования на ряде участков.

Ранее штаб Светланы Тихановской подготовил жалобу в ЦИК.

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные данные белорусской ЦИК по предварительным итогам президентских выборов.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

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