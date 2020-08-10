Штаб Тихановской подготовил жалобу в ЦИК Белоруссии 

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подготовил жалобу в Центральную избирательную комиссию страны о нарушениях на президентских выборах.

Об этом заявил представитель штаба Тихановской Максим Знак.

«Жалоба будет подана в ЦИК, она уже составлена с отражением всех нарушений», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в штабе политика предлагают провести пересчёт голосов на избирательных участках, «где были проблемы».

«Если пересчёт невозможен, то надо организовать повторное голосование по проблемным участкам с организацией прозрачного наблюдения голосования и подсчёта голосов», — заявил Знак.

Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальные данные белорусской ЦИК по предварительным итогам президентских выборов.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.