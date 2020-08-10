В штабе Тихановской заявили о непризнании итогов выборов в Белоруссии

В штабе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что не признают официальные данные белорусской Центральной избирательной комиссии по предварительным итогам президентских выборов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову.

По её словам, у штаба Тихановской есть информация от части участковых комиссий, подсчитавших голоса, согласно которой Тихановская якобы набрала более 70% голосов.

«Светлана победила: от 70%, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», — сказала Ковалькова.

Ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.