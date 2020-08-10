В штабе Тихановской заявили о непризнании итогов выборов в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову.
По её словам, у штаба Тихановской есть информация от части участковых комиссий, подсчитавших голоса, согласно которой Тихановская якобы набрала более 70% голосов.
«Светлана победила: от 70%, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», — сказала Ковалькова.
Ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.