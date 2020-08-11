В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением своё видеообращение с призывом к белорусам не выходить на площади. Об этом заявила на пресс-конференции её соратница Мария Колесникова.

«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трёх часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», — приводит ТАСС слова Колесниковой.

Она отметила, что после отъезда Тихановской в Литву с ней нет связи, её планы штабу не известны.

«Я знаю только, что она находится в безопасности, знаю про два видеообращения. Дозвониться ей пока не удалось», — отметила она.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в страну политик была задержана на семь часов на белорусской территории.

Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии. Позднее появилось второе видеообращение Тихановской, где она зачитывает текст, в котором призывает белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции.