В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение
- Reuters
«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трёх часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», — приводит ТАСС слова Колесниковой.
Она отметила, что после отъезда Тихановской в Литву с ней нет связи, её планы штабу не известны.
«Я знаю только, что она находится в безопасности, знаю про два видеообращения. Дозвониться ей пока не удалось», — отметила она.
Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в страну политик была задержана на семь часов на белорусской территории.
Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии. Позднее появилось второе видеообращение Тихановской, где она зачитывает текст, в котором призывает белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции.