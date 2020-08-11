Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву.
Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву
  • Reuters

В видеоролике, который разметил в своём Telegram-канале портал TUT.by, она отметила, что приняла соответствующее решение «абсолютно самостоятельно».

«Я приняла очень тяжёлое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно», — сказала она.

По её словам, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни супруг не могли повлиять на данное решение.

«Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», — отметила она, добавив, что дети — «это самое важное, что есть в жизни».

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова высказалась по поводу отъезда политика в Литву.

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