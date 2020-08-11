В Белоруссии подтвердили выезд Тихановской в Литву

Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд кандидата в президенты страны Светланы Тихановской в Литву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в официальном Telegram-канале ведомства, политик покинула страну в ночь на 11 августа.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 03:30 11 августа», — указывается в сообщении.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова высказалась по поводу отъезда политика в Литву.