Доверенное лицо Тихановской высказалась об её отъезде в Литву

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова высказалась по поводу отъезда политика в Литву.

Как заявила Ковалькова агентству РИА Новости, у Тихановской не было выбора.

«Светлана находится в Литве. Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила... У неё не было другого выбора... Белорусские власти вывезли её из страны, власти организовали её выезд», — сказала она.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории.