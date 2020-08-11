Доверенное лицо Тихановской высказалась об её отъезде в Литву

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Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова высказалась по поводу отъезда политика в Литву.
Доверенное лицо Тихановской высказалась об её отъезде в Литву
  • Reuters

Как заявила Ковалькова агентству РИА Новости, у Тихановской не было выбора.

«Светлана находится в Литве. Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила... У неё не было другого выбора... Белорусские власти вывезли её из страны, власти организовали её выезд», — сказала она.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории.

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