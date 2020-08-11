Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции, чтобы не допустить кровопролития.
Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции
  • Reuters

Видео публикует Telegram-канал портала TUT.by. 

«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время», — читает написанное на листе обращение Тихановская.

Также она призвала белорусов «к благоразумию и уважению закона».

«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — прочитала она.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории. В республике она пройдёт двухнедельную самоизоляцию. Также Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии.

Накануне в белорусских городах продолжились столкновения протестующих против результатов выборов президента республики с силовыми структурами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить