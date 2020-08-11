Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции, чтобы не допустить кровопролития.

Видео публикует Telegram-канал портала TUT.by.

«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время», — читает написанное на листе обращение Тихановская.

Также она призвала белорусов «к благоразумию и уважению закона».

«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — прочитала она.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее он добавил, что до приезда в прибалтийскую республику политик была задержана на семь часов на белорусской территории. В республике она пройдёт двухнедельную самоизоляцию. Также Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву на фоне протестов в Белоруссии.

Накануне в белорусских городах продолжились столкновения протестующих против результатов выборов президента республики с силовыми структурами.