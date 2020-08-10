«Поводов переживать нет»: троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Трое российских журналистов, задержанных в Белоруссии, отпущены на свободу, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. В республике в воскресенье проходили президентские выборы. Российский МИД сообщил, что работает с каждым конкретным случаем задержания сотрудников СМИ. Вместе с тем в ведомстве призвали журналистов соблюдать законодательство страны пребывания. Ранее действия белорусских правоохранительных органов осудили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, отметив, что проводить столь жёсткие задержания белорусские силовики не имели права.

Российские журналисты Семён Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко, задержанные накануне в Минске, освобождены. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Он (Пегов. — RT) на свободе... Завтра, полагаю, ребята будут уже дома. Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Незадолго до этого МИД РФ опубликовал сообщение, в котором заявил, что по инцидентам с российскими журналистами в Белоруссии ведётся работа.

«К сожалению, не обошлось без инцидентов с освещавшими выборы российскими журналистами. Посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем», — рассказали в МИД.

Наряду с этим во внешнеполитическом ведомстве призвали сотрудников отечественных СМИ работать на территории Белоруссии, в полной мере соблюдая законодательство этой страны.

«Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации такой деятельности», — указали в МИД РФ.

Семён Пегов был одним из российских журналистов, задержанных 9 августа на территории Белоруссии. В воскресенье в республике состоялись президентские выборы.

Напомним, что после закрытия избирательных участков вечером 9 августа в Минске начались беспорядки, в ходе которых правоохранительные органы республики пользовались для разгона протестующих светошумовыми гранатами и водомётами.

Ряд российских общественных деятелей и журналистов призвали власти Белоруссии отпустить задержанных коллег. О событиях минувшего вечера и ночи, в частности, высказалась главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Отметим, что среди задержанных в Белоруссии журналистов оказалась стрингер, сотрудничавшая с видеоагентством Ruptly. Позднее она попала в изолятор без средств связи. Кроме того, во время съёмок открытия избирательных участков были задержаны ещё два стрингера Ruptly. Ни редакция, ни родственники до сих пор не могут выйти с ними на связь. Наряду с этим Sputnik Беларусь сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника.

Маргарита Симоньян опубликовала у себя в Telegram-канале обращение к правоохранительным органам Белоруссии и лично к президенту Александру Лукашенко. Она указала, что в своей стране власти вольны наводить порядок, отметив при этом, что предпринимать жёсткие действия в отношении журналистов неприемлемо.

«Задерживать — ещё и так жёстко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права», — написала Симоньян.

Она призвала Минск сообщить сведения о местонахождении Семёна Пегова — одного из задержанных накануне представителей СМИ.

«Семён Пегов, стрингеры Ruptly, все журналисты, освещавшие ваши выборы — честно и беспристрастно, между прочим, — должны быть немедленно освобождены!» — написала главный редактор RT.

Позднее корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил, что Семён Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске по адресу ул. Окрестина, д. 36а.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

«Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных», — цитировало Маскалева РИА Новости.

Отметим, что самого Придыбайло вскоре также задержали в ходе освещения событий в Минске, о чём он сам сообщил в своём Telegram-канале. Через несколько часов стало известно, что Придыбайло отпустили.

«Профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно. Провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов. Единственное — в автозаке было ужасно душно», — рассказал он.

Добавим, что среди других журналистов, жёстко задержанных накануне в Минске, оказались сотрудники изданий Daily Storm Антон Стариков и Дмитрий Ласенко, корреспондент «Медузы» Максим Солопов, а также ряд сотрудников телеканала «Дождь». Главный редактор канала Тихон Дзядко позднее сообщил, что журналисты вернулись в Москву, им запретили въезд на территорию Белоруссии сроком на пять лет.

Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова в беседе с RT рассказала, что связь с журналистами её издания и Семёном Пеговым была ночью, но к девяти утра понедельника пропала.

«Ребята говорили, что они были вместе, в одной камере. Потом, с их слов, его (Семёна. — RT) якобы вывели, обещали чуть ли не избить, то есть была довольно жёсткая ситуация. И всё, с тех пор его никто не видел. Сейчас я не могу сказать, что ребята вместе. Потому что мои молчат», — рассказала Сивкова.

Вечером в понедельник МИД Белоруссии сообщил, что состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомства России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Из сообщения белорусского МИД следует, что беседа затрагивала «отдельных представителей» российских СМИ, которые работали в республике без аккредитации.

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — говорится в сообщении.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия белорусских властей в отношении российских журналистов непропорциональными.

«Сегодня пять лет в должности директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии», — написала Захарова в своём аккаунте в Facebook.

Представитель МИД указала, что журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания, а также имея при себе разрешительные документы.

«Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — заключила Захарова.