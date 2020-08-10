Сотрудничавшая с Ruptly стрингер задержана в Минске
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Её задержали вечером в воскресенье, 9 августа, во время съёмки протестных акций, которые начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков на выборах президента.
По информации Ruptly, в настоящее время она находится в изоляторе, связи с ней нет.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки.
Позднее стало известно о задержании в Минске двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly.
Они снимали голосование на участках во время выборов президента Белоруссии.