Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске
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Спустя десять часов после задержания они всё ещё не выходят на связь.
По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.
9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.
Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.
Явка на выборы на 18:00 составила 79%.