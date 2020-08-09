Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

В Минске задержаны два стрингера, сотрудничавшие с видеоагентством RT Ruptly. Они снимали голосование на участках во время выборов президента Белоруссии.

Спустя десять часов после задержания они всё ещё не выходят на связь.

По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.

Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Явка на выборы на 18:00 составила 79%.