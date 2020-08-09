Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

Короткая ссылка
В Минске задержаны два стрингера, сотрудничавшие с видеоагентством RT Ruptly. Они снимали голосование на участках во время выборов президента Белоруссии.
Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Спустя десять часов после задержания они всё ещё не выходят на связь.

По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.

Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Явка на выборы на 18:00 составила 79%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить