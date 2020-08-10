Корреспондент RT рассказал о своём задержании в Минске

Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал, что он был задержан в Минске.

«Профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно. Провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов. Единственное — в автозаке было ужасно душно», — рассказал он.

Спустя некоторое время после задержания корреспондента отпустили.

Как сообщалось ранее, милиция оцепила площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где 9 августа прошла акция оппозиции.

Патрули ОМОНа призывают разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы.