В центре Минска милиция оцепила площадь и скверы
- РИА Новости
Как уточняет агентство, в район стянуты силы милиции, в том числе казаки, а также автобусы и микроавтобусы.
Представители ОМОНа оградили прилегающие скверы, через них пропускают после досмотра, говорится в сообщении.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.