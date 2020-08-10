В центре Минска милиция оцепила площадь и скверы

Милиция оцепила площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где 9 августа прошла акция оппозиции, сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, в район стянуты силы милиции, в том числе казаки, а также автобусы и микроавтобусы.

Представители ОМОНа оградили прилегающие скверы, через них пропускают после досмотра, говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.