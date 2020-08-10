На протестах в Белоруссии пострадали 39 силовиков

В ходе протестных акций в Белоруссии, которые начались в воскресенье, 9 августа, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.

Там отметили, что пострадали более 50 гражданских лиц.

«Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», — говорится в сообщении ведомства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержаны не менее 213 человек.

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате акций в Минске.