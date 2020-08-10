На протестах в Белоруссии пострадали 39 силовиков
- Reuters
Там отметили, что пострадали более 50 гражданских лиц.
«Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», — говорится в сообщении ведомства.
9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.
Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержаны не менее 213 человек.
В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате акций в Минске.