Задержанным в Белоруссии российским журналистам запретили въезд на пять лет

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Вернувшимся в Москву из Минска журналистам телеканала «Дождь» запретили въезд в Белоруссию на пять лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного редактора вещателя Тихона Дзядко.
Задержанным в Белоруссии российским журналистам запретили въезд на пять лет
  • РИА Новости

«Всё в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет», — сообщил Дзядко.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии в день выборов президента.

Позднее корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были выпущены из РУВД Минска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с журналистами, отметив, что у них не было необходимой аккредитации для работы в Белоруссии на выборах.

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