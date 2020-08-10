Задержанным в Белоруссии российским журналистам запретили въезд на пять лет

Вернувшимся в Москву из Минска журналистам телеканала «Дождь» запретили въезд в Белоруссию на пять лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного редактора вещателя Тихона Дзядко.

«Всё в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет», — сообщил Дзядко.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии в день выборов президента.

Позднее корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были выпущены из РУВД Минска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с журналистами, отметив, что у них не было необходимой аккредитации для работы в Белоруссии на выборах.