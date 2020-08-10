Задержанным в Белоруссии российским журналистам запретили въезд на пять лет
- РИА Новости
«Всё в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет», — сообщил Дзядко.
Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии в день выборов президента.
Позднее корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были выпущены из РУВД Минска.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с журналистами, отметив, что у них не было необходимой аккредитации для работы в Белоруссии на выборах.