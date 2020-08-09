Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Минске

Короткая ссылка
Российское посольство в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Минске
  • РИА Новости

«Посольство России в Республике Беларусь подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием журналистов «Дождя» в Минске и находится в контакте с белорусской стороной», — сказала она журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Место нахождения журналистов установлено, подчеркнула Захарова.

По её словам, «причина инцидента — отсутствие необходимой аккредитации».

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет.

Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить