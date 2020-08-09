Захарова назвала причину задержания российских журналистов в Минске

Российское посольство в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство России в Республике Беларусь подключилось к разрешению ситуации в связи с задержанием журналистов «Дождя» в Минске и находится в контакте с белорусской стороной», — сказала она журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Место нахождения журналистов установлено, подчеркнула Захарова.

По её словам, «причина инцидента — отсутствие необходимой аккредитации».

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет.

Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.