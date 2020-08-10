На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

Руководство Белорусского металлургического завода опровергает информацию об акциях протеста и забастовке, предприятие работает в штатном режиме. Об этом журналистам заявил генеральный директор компании Дмитрий Корчик.

Он опроверг сообщения о якобы проведении на БМЗ акции протеста, забастовки, планируемых возможных задержаниях сотрудников предприятия, передаёт БЕЛТА.

«Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы… Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей», — заявил Корчик.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что на БМЗ в Жлобине было остановлено несколько цехов.