Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова
- AFP
В пресс-службе российского посольства подтвердили ТАСС эту информацию.
«Нам стало известно, что Семён Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома», — заявил пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев.
Ранее стало известно, что девушка-стрингер, сотрудничавшая с видеоагентством Ruptly, была задержана в Минске вечером 9 августа во время съёмки протестных акций, которые начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков на выборах президента.