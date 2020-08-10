Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

Задержанный в ходе акции протеста в Минске российский журналист Семён Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице. Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.

AFP

В пресс-службе российского посольства подтвердили ТАСС эту информацию. «Нам стало известно, что Семён Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома», — заявил пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев. Ранее стало известно, что девушка-стрингер, сотрудничавшая с видеоагентством Ruptly, была задержана в Минске вечером 9 августа во время съёмки протестных акций, которые начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков на выборах президента.