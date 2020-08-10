Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

Короткая ссылка
Задержанный в ходе акции протеста в Минске российский журналист Семён Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице. Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.
Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова
  • AFP

В пресс-службе российского посольства подтвердили ТАСС эту информацию.

«Нам стало известно, что Семён Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома», — заявил пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев.

Ранее стало известно, что девушка-стрингер, сотрудничавшая с видеоагентством Ruptly, была задержана в Минске вечером 9 августа во время съёмки протестных акций, которые начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков на выборах президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить