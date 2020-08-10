Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России
  • globallookpress.com

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств... обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Лавров также передал поздравления белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который победил на прошедших 9 августа президентских выборах.

9 августа трое журналистов телеканала «Дождь» были задержаны в Белоруссии. По информации российского МИД, инцидент произошёл из-за отсутствия необходимой аккредитации.

Позднее их отпустили, выдав запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.

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