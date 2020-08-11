В Белоруссии готовят новые жалобы на результаты президентских выборов

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень готовят жалобы на результаты выборов.

Об этом они заявили РИА Новости.

«Сейчас готовим жалобу в ЦИК на непризнание выборов. Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — сказал Дмитриев.

Отмечается, что аналогичную жалобу в ЦИК готовит и Черечень. По его словам, над соответствующим документом уже работают юристы.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.