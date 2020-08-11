В Белоруссии готовят новые жалобы на результаты президентских выборов

Короткая ссылка
Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень готовят жалобы на результаты выборов.
В Белоруссии готовят новые жалобы на результаты президентских выборов
  • Reuters

Об этом они заявили РИА Новости.

«Сейчас готовим жалобу в ЦИК на непризнание выборов. Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — сказал Дмитриев.

Отмечается, что аналогичную жалобу в ЦИК готовит и Черечень. По его словам, над соответствующим документом уже работают юристы.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить