Один протестующий погиб во время столкновений в Минске

Один человек из числа участников протестов погиб во время противостояния со спецназом в Минске, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По её словам, в ходе протестов на ул. Притыцкого один из протестующих попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников полиции, но оно взорвалось у него в руке.

Мужчина скончался в результате полученных травм, говорится в сообщении.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники ГАИ Белоруссии перекрыли въезд на центральные улицы Минска. МВД Белоруссии сообщило о задержаниях ряда участников протестов.

Милиция применила газ для разгона сторонников оппозиции в центре Минска.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, которые прошли в 33 населённых пунктах Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

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