В Минске перекрыт въезд в центр города

Короткая ссылка
Сотрудники ГАИ Белоруссии перекрыли въезд на центральные улицы Минска, передаёт РИА Новости.
В Минске перекрыт въезд в центр города
  • © REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Посты ГАИ, в частности, установлены на въезде на проспект Независимости и проспект Победителей.

Кроме того, на ряде участков стоят сотрудники ОМОНа, которые препятствуют образованию больших групп прохожих.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержаниях ряда участников протестов.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков после президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

В ходе акций протеста в 33 населённых пунктах Белоруссии пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц, были задержаны около 3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить