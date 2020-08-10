В Минске перекрыт въезд в центр города

Сотрудники ГАИ Белоруссии перекрыли въезд на центральные улицы Минска, передаёт РИА Новости.

Посты ГАИ, в частности, установлены на въезде на проспект Независимости и проспект Победителей.

Кроме того, на ряде участков стоят сотрудники ОМОНа, которые препятствуют образованию больших групп прохожих.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержаниях ряда участников протестов.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков после президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

В ходе акций протеста в 33 населённых пунктах Белоруссии пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц, были задержаны около 3 тыс. человек.