СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков, санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет тюрьмы.

«В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство из них — молодые люди в возрасте 20—25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — заявили в ведомстве.

Дела возбуждены по фактам преступлений в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.