МВД Белоруссии сообщило о задержаниях участников протестов

Полиция задержала ряд протестующих в Минске, их число уточняется, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.

«Есть задержанные. Пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая», — цитирует пресс-секретаря Ольгу Чемоданову ТАСС.

Ранее белорусская милиция применила газ для разгона сторонников оппозиции в центре Минска.

Силовики оцепили площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где 9 августа прошла акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывают разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы.

9 августа после президентских выборов в Белоруссии акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.