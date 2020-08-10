Милиция применила газ для разгона протестующих в Минске
- Reuters
Как пишет агентство, на Кальварийской улице собрались несколько десятков человек. Сотрудники милиции пытаются их разогнать.
Ранее сообщалось, что милиция оцепила площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где 9 августа прошла акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывают разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.
Следственный комитет республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков.