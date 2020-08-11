«Она в безопасности»: кандидат в президенты Белоруссии Тихановская уехала в Литву
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийского государства Линус Линкявичус.
«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — написал глава МИД Литвы в Twitter.
В эфире LRT министр добавил, что до этого она была задержана в Белоруссии примерно на семь часов.
Ранее сообщалось, что Тихановская якобы пропала после посещения Центральной избирательной комиссии Белоруссии, где она подала жалобу на итоги президентских выборов. Позднее в её штабе указали, что она вышла на связь.
При этом в белорусском Комитете государственной безопасности 10 августа заявили, что предотвратили покушение на Тихановскую. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, была перехвачена переписка, в которой говорилось, что протестующим «нужна сакральная жертва». Он подчеркнул, что в ближайшее время отправитель этого сообщения будет задержан.
Напомним, что, согласно предварительным итогам голосования, представленным ЦИК, Светлана Тихановская получила почти 10% голосов, значительно уступив действующему главе государства Александру Лукашенко, получившему поддержку со стороны более 80% избирателей.
Между тем в Белоруссии второй день подряд проходят массовые протестные акции. Вечером 10 августа стало известно о гибели одного из демонстрантов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Инцидент произошёл примерно в 23:00 мск на улице Притыцкого в Минске, где протестующие строили баррикады для блокирования движения.
«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что устанавливаются все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Вечером 10 августа в белорусских городах сторонники оппозиции вновь вышли на улицы.
В Минске сотрудники правоохранительных органов заранее перекрыли движение к стеле «Минск — город-герой». В связи с этим демонстранты организовали сбор возле гостиницы «Юбилейная», расположенной неподалёку. Спустя некоторое время там начались задержания.
Также значительное число протестующих собралось в районе Пушкинской площади на северо-западе города и возле универмага «Рига» на востоке. Там были возведены баррикады, в частности, из мусорных контейнеров.
Для разгона демонстрантов сотрудники милиции, а также отряды спецподразделения «Альфа» применили спецсредства (как сообщали СМИ — резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водомёты). При этом омоновцев закидывали «коктейлями Молотова», отмечал Sputnik Беларусь.
Как и в предыдущие сутки, примерно к трём часам ночи ситуация в Минске успокоилась. Точное количество задержанных и пострадавших в результате беспорядков пока неизвестно.
Накануне пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях» в ночь с 9 на 10 августа по всей страны было задержано около 3 тыс. человек. При этом в ходе столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников милиции. Следственным комитетом республики были возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Фигурантам может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, вечером 10 августа были отпущены на свободу трое российских журналистов: Семён Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко, задержанные белорусскими силовиками.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия белорусских властей в отношении российских журналистов непропорциональными. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что белорусские силовики не имели права проводить столь жёсткие задержания.
Между тем по-прежнему остаются задержанными три стрингера видеоагентства Ruptly, среди которых одна девушка. С 9 августа ни редакция, ни родственники не могут выйти с ними на связь. Кроме того, нет информации о местонахождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалёва.
«Белорусские власти должны прекратить нападать на прессу, которая освещает протесты, и должны обеспечить, чтобы полицейские, которые нападают на журналистов, были привлечены к ответственности», — заявила Гульноза Саид, координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии.
Недовольство США
Отметим, что в ночь на 11 августа своё недовольство происходящими в Белоруссии событиями высказали Соединённые Штаты Америки.
Так, лидеры демократов и республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей призвали Александра Лукашенко положить конец «бессмысленным актам насилия».
«В Белоруссии действует самая продолжительная диктатура в Европе при жестоком и коррумпированном правлении Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их», — написал в Twitter глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден также подверг критике Александра Лукашенко.
«Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчёту голосов и освобождению всех политических заключённых. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздержаться от дальнейшего насилия», — говорится в заявлении политика.
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