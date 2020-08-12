МВД Белоруссии пообещало «не трогать» журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка. Пользуясь случаем, глава МВД ещё раз обращается к журналистам и просит не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жёсткие столкновения», — привела Чемоданова слова Караева.

Также отмечается, что Караев взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты.

В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи задержания журналистов, в том числе российских, а также силового воздействия на них.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с задержанием российских журналистов в Белоруссии.