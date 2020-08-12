МВД Белоруссии пообещало «не трогать» журналистов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.
«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка. Пользуясь случаем, глава МВД ещё раз обращается к журналистам и просит не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жёсткие столкновения», — привела Чемоданова слова Караева.
Также отмечается, что Караев взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи задержания журналистов, в том числе российских, а также силового воздействия на них.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал ситуацию с задержанием российских журналистов в Белоруссии.