Посол прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с задержанием российских журналистов в Белоруссии.

По его словам, после задержания в Белоруссии уже отпущены фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалёв и журналист «Медузы» Максим Солопов.

«Один из региональных журналистов, Никита Тележенко, также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону посольства, и мы ждём скорейшего завершения процедур, итогом которых станет то, что Артём Выженков и Игорь Рогов покинут то заведение ГУВД Минска, в котором они находились в последние часы», — сказал Мезенцев.

Он добавил, что информации о том, что в подразделениях милиции в Белоруссии находится ещё кто-то из сотрудников СМИ, у посольства нет.

Ранее российские журналисты Семён Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Влад Зиздок, освобождённые после задержания в Белоруссии, вернулись на территорию России.