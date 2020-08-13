Враждебный вектор: почему польские политики призвали ввести санкции против Москвы из-за ситуации в Белоруссии

Санкции из-за событий в Белоруссии, где уже несколько дней после президентских выборов продолжаются протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. При этом представитель Польши выразил сожаление по поводу недостаточно жёсткой реакции Евросоюза на белорусские события. В то же время министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что события в соседней стране должны побудить Германию пересмотреть своё отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2». Антироссийские политики в Европе обязательно будут использовать близость Белоруссии и России как предлог для введения новых ограничений против Москвы, полагают эксперты.

Против России нужно ввести санкции в связи с продолжающимся в Белоруссии политическим кризисом, где после президентских выборов проходят акции протеста. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, новые санкции нужны для нейтрализации «российского вмешательства».

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — заявил политик в эфире Польского радио.

При этом Сариуш-Вольский раскритиковал реакцию ЕС на события в Белоруссии, назвав её несмелой.

«Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеет власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», — добавил польский политик.

О необходимости «наказать» Россию за то, что происходит в соседней стране, заявил и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который увязал белорусские беспорядки со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».

«Я надеюсь, что, может быть, это будет очередной элемент, который сделает так, что определённые страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к «Северному потоку», то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию... Я надеюсь, что они ещё раз подумают (особенно Германия) о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира», — приводит слова Блащака РИА Новости.

Подобные высказывания польских политиков лишний раз подтверждают антироссийский курс Варшавы, считает преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Польская власть сделала русофобию государственной политикой и, соответственно, не разбираясь, ищет «российский след» везде, даже где его нет. Это обычная песня Польши про то, что Россия является экзистенциальным врагом и, соответственно, её надо наказать», — сказал эксперт в комментарии RT.

Люблинское посредничество

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. После этого по всей стране начались акции протеста несогласных с таким результатом.

AFP

© Sergei GAPON

Сотрудники правоохранительных органов применяют против участников акций слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, один человек погиб, когда в его руках взорвалась самодельная бомба. При этом некоторые СМИ сообщают о смерти ещё одного молодого человека, обстоятельства гибели которого пока выясняются.

С началом белорусского кризиса страны так называемого Люблинского треугольника — Польша, Литва и Украина — стали предлагать свою помощь для его разрешения, выразив готовность «содействовать диалогу» между белорусскими властями и протестующими. Об этом 11 августа в Риге заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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«В нашем заявлении мы предлагаем властям в Минске, если они согласятся или будут в этом нуждаться, взять на себя роль посредника во внутренних переговорах. Потому что без соглашения об изменениях в стране, достигнутого с белорусским обществом, трудно представить себе позитивный выход из сложившейся ситуации», — приводит его слова Польское радио.

Чапутович заявил, что для Белоруссии открыт путь в ЕС, однако он основывается на демократических изменениях — освобождении политических заключённых, прекращении репрессий и начале переговоров. При этом глава МИД Польши предупредил о возможном введении санкций в случае ухудшения ситуации.

О некоем «посредничестве» при участии Польши и Литвы 13 августа в ходе интервью Польскому радио заявил и Мариуш Блащак.

«Это совместная инициатива Польши и Литвы — готовность выступить посредниками в переговорах (между властями и оппозицией). Ее выразили президенты двух государств. Существует и инициатива, направленная в ЕС премьером Матеушем Моравецким, она касается проведения заседания Европейского совета, посвящённого ситуации в Белоруссии», — приводит слова польского министра обороны Интерфакс.

Реакция Евросоюза

В руководстве ЕС пока не связывали происходящее в Белоруссии с Россией, однако 11 августа Брюссель в официальном заявлении сообщил, что Евросоюз не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за неправомерные аресты и насилие.

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По словам официального представителя Еврокомиссии по международным делам Питера Стано, несмотря на отсутствие спешки в обсуждении санкционного вопроса, все варианты остаются открытыми.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что на 14 августа назначена чрезвычайная встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе будет обсуждаться и ситуация в Белоруссии. В МИД Польши, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что встреча была инициирована Варшавой.

Вадим Трухачёв предположил, что страны Люблинского треугольника, вмешавшись в международное обсуждение кризиса в Белоруссии, постараются развернуть его в сторону нападок на Россию. По его мнению, страны ЕС с антироссийской позицией будут пытаться привязать события в Белоруссии к России и использовать их как подвод для новых санкционных мер, однако вариант действительно введения ограничений против Москвы маловероятен, считает эксперт.

«Несомненно, политический кризис в Белоруссии будет использован странами Восточной Европы, чтобы подогреть антироссийскую истерию в ЕС. Однако вряд ли против России действительно могут быть введены санкции на подобных основаниях, поскольку в союзе этих стран нет государств уровня Германии», — пояснил Трухачёв.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов также считает, что политический кризис в Белоруссии будет использован странами Восточной Европы, чтобы подогреть антироссийскую истерию в ЕС.

«Можно ожидать, что против России действительно могут быть введены санкции, поскольку некоторые силы будут сгущать краски, используя не только этот повод, но и другие события, чтобы добиться желаемого», — заключил политолог.