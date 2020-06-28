В зоне влияния: конгресс США предлагает выделить $3,8 млрд на «сдерживание» России в Европе

Глава комитета по вооружённым силам нижней палаты конгресса США демократ Адам Смит выступил с предложением выделить из бюджета дополнительно $3,789 млрд на «сдерживание» России в Европе. Такой пункт включён в перечень поправок к проекту оборонного бюджета США на 2021 год. Предложение парламентария прозвучало на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о намерении существенно сократить американский контингент в Германии. По мнению экспертов, таким образом демократы хотят «компенсировать» действия Трампа и не выпустить ЕС из зоны военного влияния Вашингтона.

Американский конгрессмен Адам Смит, возглавляющий комитет по вооружённым силам палаты представителей, представил поправки к проекту военного бюджета страны на 2021 год, в которых среди прочего предлагается выделить дополнительно $3,789 млрд на «сдерживание» России в Европе. Соответствующий документ, который будет рассмотрен 1 июля, опубликован на портале профильного комитета.

«(Проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону предусматривает. — RT) полное финансирование Европейской инициативы сдерживания (EDI) и предоставление дополнительных $3 млрд 789 млн на обеспечение стратегических морских перевозок, спутниковой связи, топливозаправочных работ, а также возможностей в области боевого применения собственных подводных лодок и борьбы с подводными лодками противника, что укрепляет потенциал сдерживания против России», — говорится в документе.

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Европейская инициатива сдерживания представляет из себя программу по усилению американского военного присутствия в Европе. Она была запущена администрацией Барака Обамы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооружённого конфликта на востоке Украины.

EDI предусматривает постоянное присутствие вооружённых сил США в Европе на ротационной основе посредством проведения учений и связанного с ними размещения вооружений.

Объёмы этой программы постоянно растут: в 2016 фискальном году на эти цели направлялось $789 млн, в 2017-м — $3,4 млрд, в 2018-м — $4,8 млрд, а в 2019-м — более $6,3 млрд.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с RT отметил, что демократы в конгрессе продолжают политику Барака Обамы, который инициировал программу увеличения американского военного присутствия в Европе.



«Эти предложения соответствуют курсу, который власти США начали проводить с 2014 года и в соответствии с которым они вместе с союзниками по НАТО развивают свою военную инфраструктуру в Европе, особенно в восточных районах, примыкающих к государственным границам РФ», — пояснил политолог.

По его словам, в случае одобрения предложенного пункта в военный бюджет, эта крупная сумма будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов на Востоке Европы.

«Тем самым будут созданы условия для переброски крупных американских, натовских воинских контингентов в район, который примыкает к государственным границам России. Это может привести к резкому обострению международной обстановки со всеми вытекающими последствиями», — считает эксперт.

Смешанные сигналы

Проект новых бюджетных поправок, включающий усиление «сдерживания» России, был представлен на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о возможном резком сокращении американского военного присутствия в Германии.

15 июня президент США сообщил, что планирует сократить количество американских военнослужащих, дислоцированных в ФРГ, с нынешних 52 тыс. до 25 тыс. человек (интересно, что, согласно оценке Пентагона, в Германии размещено 34—35 тыс. американских военных). Это заявление главы Белого дома вызвало негативную реакцию со стороны ряда демократов и республиканцев, а также некоторых политиков в Европе.

Однако Трамп вновь озвучил эту позицию во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, которая состоялась 24 июня в Вашингтоне. В ходе пресс-конференции американский лидер отметил, что часть контингента может быть передислоцирована в Польшу.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Комментируя свой план, Трамп заявил, что намерен сократить военное присутствие США в Германии, потому что немецкие официальные лица «не выполняют обязательств по выплатам» в бюджет НАТО.

«Их долг перед НАТО исчисляется миллиардами, и они это знают. Почему мы должны делать своё дело, если они не платят?» — выразил своё недовольство президент США.

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Озабоченность в связи с таким решением американского лидера уже высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью Deutsche Welle он подчеркнул, что присутствие в регионе вооружённых сил США важно для обеих сторон.

«Я говорил с президентом Трампом ещё до того, как он объявил о намерении сократить численность американских войск в Германии на 9,5 тыс. Я сказал президенту, что присутствие США в Европе важно для НАТО, важно для Европы и важно для Америки», — отметил Столтенберг.

В свою очередь, политические противники Трампа в США заявили, что не позволят президенту реализовать озвученный план. Так, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес сообщили о намерении вынести на рассмотрение конгресса законопроект, запрещающий Трампу выводить войска из Германии. По их словам, такой шаг ослабит США и Европу и «сыграет на руку Владимиру Путину».

Внутриполитический аспект

Эксперты обращают внимание на то, что комитет по вооружённым силам нижней палаты конгресса контролируется демократами, которые неоднократно выражали недовольство его критикой НАТО и заявлениями о возможном сокращении военного присутствия в тех или иных странах.

Как подчеркнул в разговоре с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, предложенные Смитом поправки свидетельствуют о том, что демократы хотят оставить страны ЕС в военной зависимости от США, чему мешают действия Трампа.

«Демократам не нравится политика Трампа в отношении Европы, они не хотят выпускать её из зоны своего влияния и пытаются свести на нет усилия Трампа», — отметил эксперт. При этом европейские страны сами давно поставили себя в зависимость от США в оборонной сфере, подчеркнул Сидоров.

Солдаты армии США в Европе

Reuters

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Добавим, что после заявления Трампа о возможном сокращении военного присутствия США в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Соединённые Штаты могут потерять позицию мирового лидера.

«Мы выросли с твёрдым осознанием, что США хотят быть мировой державой. Если США сейчас по собственной воле решат отказаться от этой роли, нам придётся хорошенько над этим задуматься», — цитирует Меркель The Guardian.

По словам Андрея Сидорова, ряд европейских лидеров и руководство НАТО в определённой степени рассчитывают на смену власти в Вашингтоне, чтобы вернуться к устоявшимся порядкам.

«Трамп без всяких экивоков в их сторону прямо потребовал разделения финансового бремени в НАТО. Поэтому страны Европы сейчас надеются, что Трамп уйдёт и, соответственно, всё вернётся на круги своя. А они должны будут просто поддерживать стремление лидеров и истеблишмента США противостоять России для получения защиты и преференций», — подытожил эксперт.