Цена безопасности: почему США требуют от Южной Кореи повышения платы за содержание военных баз

США и Южная Корея проведут седьмой раунд переговоров, на которых будет обсуждаться финансирование размещённых на южнокорейской территории американских военных баз. Вашингтон требует от Сеула увеличить свою долю в ежегодных расходах на содержание этих объектов с нынешних $870 млн до почти $5 млрд, согласно данным СМИ. Власти Кореи считают такую сумму неоправданно высокой. По словам экспертов, запросы США укладываются в общую стратегию президента Дональда Трампа по выстраиванию отношений с военными союзниками. При этом аналитики считают, что на сегодняшний день Сеул не может отказаться от присутствия американских войск, поскольку воспринимает их как гарантию своей безопасности в условиях неразрешённого конфликта с КНДР.

17 марта в Лос-Анджелесе начались переговоры между США и Южной Кореей о заключении нового Соглашения по специальным мерам (SMA), которое призвано регулировать финансирование американских военных баз на Корейском полуострове. Об этом сообщил телеканал KBS.

Прежний договор истёк 31 декабря 2019 года, но сторонам до сих пор не удалось согласовать параметры нового: шестой раунд переговоров прошёл в январе и завершился безрезультатно.

По данным СМИ, Вашингтон требует от Сеула увеличить ежегодные расходы на содержание американских военных объектов почти до $5 млрд. Южнокорейские власти считают эту сумму неоправданно высокой: согласно истёкшему прошлогоднему соглашению, их доля составляла порядка $870 млн. Эти средства будут полностью выработаны к 31 марта этого года.

В Пентагоне заявили, что если до конца марта не удастся достичь соглашения, то с 1 апреля значительная часть из 9 тыс. работающих на американских военных объектах корейцев будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, так как зарплаты они получают из выделяемых Сеулом средств.

«Если согласовать сделку не получится, то 1 апреля 2020 года придётся отправить большинство сотрудников (с корейским гражданством) в неоплачиваемый отпуск, а также приостановить выполнение многих строительных и логистических задач», — приводит военное издание Stars & Stripes заявление Пентагона.

Командующий ВС США в Южной Корее (USFK) четырёхзвёздный генерал Роберт Абрамс заявил, что потеря обслуживающего персонала негативно скажется на боеспособности американских войск в регионе.

«Сообщество Вооружённых сил США в Корее во многом полагается на наши объекты в том, что касается обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности. С точки зрения военных мероприятий и боеготовности возможные отправки в неоплачиваемый отпуск станут чем-то более серьёзным, чем просто негативным фактором», — приводит слова военачальника Stars & Stripes.

Как сообщает KBS, США готовы снизить свои требования до $4 млрд, однако и эту сумму власти Южной Кореи считают чрезмерно высокой.

Наследие войны

Американские войска находятся на полуострове со времён Корейской войны 1950—1953 годов. Между КНДР и Южной Кореей до сих пор не подписан мирный договор, из-за чего ситуация в регионе остаётся довольно напряжённой, отмечают эксперты.

В этих условиях расквартированные на южнокорейской территории 28,5 тыс. американских военных воспринимаются Сеулом как определённая гарантия собственной безопасности в случае гипотетического конфликта с Пхеньяном, говорят аналитики. Американский контингент в Южной Корее насчитывает порядка 90 боевых самолётов, 40 ударных вертолётов, около 60 установок ЗРК Patriot и включает в себя подразделения морской пехоты.

ВС США на совместных учениях с южнокорейскими военными

Reuters

© Lee Jae-Won

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, власти Южной Кореи считают американские базы «неизбежным и меньшим из зол» и на данный момент не могут отказаться от их размещения.

«Несмотря на имеющиеся разногласия между странами, в том числе и в сфере финансов, никаких альтернатив американо-южнокорейскому сотрудничеству в обозримом будущем не просматривается. Эти страны слишком нужны друг другу в плане безопасности», — сказал он в интервью RT.

При этом аналитик напомнил, что требования Вашингтона в разы увеличить финансирование американских баз неоднозначно воспринимается южнокорейской общественностью. Так, в ноябре 2019 года очередной раунд переговоров по этому вопросу сопровождался акциями протеста. Демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призывали власти страны заморозить платежи и начать переговоры о сокращении или же полном выводе с южнокорейской территории американских войск.

Давление на союзников

Как подчеркнул Батюк, требование к Сеулу увеличить расходы на содержание американских баз укладывается в общую стратегию администрации Дональда Трампа по выстраиванию отношений с союзниками в сфере обороны. Американский лидер неоднократно подчёркивал, что партнёры Вашингтона должны больше средств вкладывать в оборону, поскольку Соединённые Штаты не могут в одиночку нести всё бремя финансовых обязательств.

«Несмотря на рекордный по своим масштабам оборонный бюджет США, Пентагон должен грамотно расходовать средства, поскольку у него колоссальные расходы. Содержание американских военных баз, которые размещаются по всему миру, тяжким бременем ложится на бюджет, поэтому в Пентагоне стремятся переложить траты на своих союзников», — пояснил эксперт.

Аналогичные претензии Трамп предъявлял и союзникам по НАТО. В 2019 году он настоял на утверждении новой формулы бюджета альянса, согласно которой доля отчислений США сокращалась с 22% до 16%. При этом до 16% была увеличена доля ФРГ.

Дональд Трамп во время визита в Южную Корею

Reuters

© Kevin Lamarque

Кроме того, Трамп неоднократно требовал от членов НАТО повысить индивидуальные расходы на оборону, которые по правилам альянса должны составлять не менее 2% от ВВП.

В 2019 году агентство Asahi сообщило, что занимавший тогда пост советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон якобы сообщил властям Японии, что те также должны будут увеличить свои расходы на содержание американских войск в пять раз.

Такие требования со стороны Белого дома говорят о том, что нынешняя администрация США старается более прагматично подходить к вопросу размещения своих войск за рубежом, считает научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

«Трамп, предлагая американскую защиту за деньги, подошёл к этому вопросу как бизнесмен. С таким предложением он вышел не только к Корее, но и к Японии, странам НАТО. В такой ситуации никто из них не смог попросить США вывести войска, поскольку они не представляют, как смогут жить без американского зонтика безопасности», — пояснил эксперт.

При этом в Южной Корее, как и в других странах, общество негативно относится к необходимости содержать американские базы за свой счёт, отмечает Евгений Ким. Однако политических сил, которые могли бы «продавить» вывод войск США, в этих государствах сегодня нет, уверен он.

По его словам, Сеул и Вашингтон рано или поздно будут вынуждены найти компромиссное решение, так как оба заинтересованы в этом.

«Эта ситуация не повлияет на военное сотрудничество США и Кореи, потому что южнокорейская власть в итоге согласится на условия американцев. Ни в Японии, ни в Южной Корее нет государственного деятеля, который смог бы сказать США «нет». Сеул боится ссориться с Вашингтоном, чтобы не потерять свои торговые и политические преференции», — заключил Ким.