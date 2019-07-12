«Не собирается быть жертвой»: как КНДР намерена ответить на размещение истребителей F-35 в Южной Корее

КНДР работает над мерами противодействия американским истребителям-бомбардировщикам F-35А, которые поступают на вооружение армий Южной Кореи и Японии. Об этом говорится в заявлении МИД страны. Эксперты считают это ответом на усиление ВВС потенциальных противников Пхеньяна. По мнению аналитиков, таким образом Северная Корея даёт понять, что возможная атака с их стороны не останется безнаказанной.

КНДР приступила к «разработке и испытанию» специальных систем вооружений, призванных противодействовать американским истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35A. Об этом говорится в официальном заявлении начальника отдела по исследованию политики США при МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О какой именно системе вооружений идёт речь, не уточняется, но при этом говорится, что разработка спецсистем — это ответ на закупку Южной Кореей у США двух самолётов F-35А.

Эти сверхманёвренные истребители интересуют ещё одну страну АТР, Японию, которую КНДР также относит к своим вероятным противникам. В мае президент Дональд Трамп сообщил, что достигнута принципиальная договорённость c японским премьером Абэ Синдзо о продаже Токио 105 самолётов F-35A.

По мнению политологов, американцы вооружают своих азиатских союзников, так как опасаются возросшего военного потенциала КНДР. Так, американские военные считают, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», испытания которой прошли в 2017 году, способна достичь любой точки на территории США, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап». В его распоряжении оказался ведомственный ежегодник Strategic Digest за 2019 год, который издаёт командование американской военной группировки в Южной Корее. В ежегоднике утверждается, что расчётная дальность «Хвасон-15» составляет 12874 км. Расстояние от Пхеньяна до Вашингтона — около 10800 км.

По информации «Рёнхап», в документе также констатируется, что переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа по денуклеаризации Корейского полуострова не привели к каких-либо прорывам.

«Несмотря на то, что (лидер Северной Кореи) Ким Чен Ын распорядился провести демонтаж ракетного полигона, а также получившее широкую огласку уничтожение комплекса для ядерных испытаний в Пхунгери, на пути к финальной цели по достижению окончательной и полностью подтверждённой денуклеаризации остаётся проделать ещё много работы», — цитирует ежегодник южнокорейское СМИ.

«Американцам будет неприятно»

Аналитики считают, что реакция Пхеньяна на закупку Сеулом F-35 была вполне ожидаемой. Эксперт по ракетной и ядерной программам Северной Кореи Владимир Хрусталёв обращает внимание на то, что ВВС возможных геополитических противников КНДР активно модернизируются, что не может не беспокоить руководство республики.

В беседе с RТ эксперт отметил, что самолёты F-35, в силу их технических характеристик, являются эффективным наступательным оружием, а значит, могут быть использованы для нанесения удара по КНДР.

F-35A во время демонстрационного полёта

© U.S. Air Force

Напомним, что в апреле Центральное командование ВВС США (AFCENT) объявило о первом боевом применении F-35, которые использовались для уничтожения сети бункеров и тоннелей террористов в Сирии.

«Северокорейцы прекрасно понимают, что в случае войны им придётся иметь дело с противником, у которого будет тотальное господство в воздухе, поскольку своей авиации у Северной Кореи фактически нет. Поэтому вполне логично, что КНДР, во-первых, намерена развивать ПВО, во-вторых, все важные объекты маскировать и прятать под землю», — говорит Асмолов.

В этих условиях объявление КНДР о том, что страна готовит ответ на размещение угрожающих ей самолётов, имеет особое значение, считают эксперты.

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«Пхеньян наконец-то открыто озвучил свою позицию. Она заключается в том, что КНДР не собирается быть жертвой F-35 и найдёт способ противодействовать этим самолётам. Таким образом Северная Корея дала понять своим потенциальным противникам, что возможная атака с их стороны безнаказанной не останется», — говорит Хрусталёв.

По мнению Константина Асмолова, стремление КНДР нейтрализовать передовую американскую авиацию будет иметь долгосрочные политические последствия.

«Формально разработки вооружений такого рода никак не скажутся на американо-северокорейских отношениях. Американцам будет неприятно, но это не является нарушением какого бы то ни было обязательства со стороны Северной Кореи», — говорит эксперт.

Вместе с тем, с его точки зрения, в США воспримут новые северокорейские разработки как вызов и нарушение международного права, за которое нужно наказывать новыми санкциями.

«Американцы любят заявлять, что Северная Корея нарушает то или это. А потом выясняется, что Вашингтон лишь рассчитывал, что она не будет этого делать, хотя никаких ограничений нигде прописано не было», — утверждает Асмолов.

«Устранить угрозу»

Планируемый ответ КНДР на размещение F-35 в приграничных государствах может оказаться весьма серьёзным. Эксперты подчёркивают, что военные возможности Северной Кореи в мире зачастую недооценивают.

«На фотографиях в СМИ северокорейская военная техника часто выглядит доисторической. Однако не следует забывать, что эти кадры преимущественно были сделаны в те времена, когда армия КНДР испытывала более чем серьёзные проблемы с финансированием. Тогда северяне создавали свою военную технику по принципу «слепили из того, что было», однако при этом были учтены местные реалии, что делало её гораздо более эффективной, чем кажется на первый взгляд», — говорит Асмолов.

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета

© KCNA/Reuters

С точки зрения аналитиков, Северная Корея вполне способна существенно усилить и модернизировать свои средства противовоздушной обороны.

«Обычно, когда говорят о борьбе с самолётами, имеют в виду систему ПВО. Работы по созданию ЗРК нового поколения в КНДР действительно идут. Например, в последние годы начался серийный выпуск комплексов «Пхёнгае-5» («Молния-5»). Однако не исключено, что речь идёт о других способах нейтрализации F-35, тем более, что против малозаметных самолётов, оснащённых дальнобойным высокоточным оружием, классические ПВО сами по себе неэффективны», — считает Хрусталёв.

Он не исключил, что северокорейцы могут вести подготовку и к возможным ответным ударам по аэродромам потенциального противника.

«В первую очередь на ум приходят северокорейские тяжёлые системы залпового огня с дальностью стрельбы до 200 км и высокоточными ракетами. На такой дальности они покрывают значительную часть Южной Кореи. Могут также использоваться новые твердотопливные квазибаллистические ракеты, вроде тех, что применялись на учениях армии КНДР в мае. Они достаточно точны, и при этом имеют ряд особенностей траектории, повышающих вероятность преодоления противоракетной обороны», — предположил Хрусталёв.

Эксперт считает, что КНДР может вести подготовку к нейтрализации F-35 и на японской территории. Он напоминает, что в 2017 году на учениях ракетных сил КНДР как раз отрабатывались возможные удары ракетами «Хвасон-9» по базе авиации морской пехоты США Ивакуни.

«Осуществлялся групповой ракетный удар по точке в Японском море. Расстояние до неё совпадало с расстоянием до базы Ивакуни. Туда в этот период CША перебросили те самые F-35», — утверждает Хрусталёв.

Аналитики полагают, что вскоре Пхеньян конкретизирует информацию об «ответе» на размещение F-35, тогда же следует ожидать какой-либо реакции со стороны Вашингтона. По мнению Константина Асмолова, на жёстких мерах будет настаивать Белый дом.

«Вопреки стандартному мнению, к жёстким действиям, как правило, призывают не столько военные, сколько те, кто ни разу не участвовал в боевых действиях. Обычно политики уверены, что ответного удара не последует. А если выясняется, что они ошиблись, то они сразу же предлагают радикальные меры, чтобы устранить угрозу. Профессиональные военные думают совсем по-другому», — подытожил Асмолов.