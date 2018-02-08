На параде в Пхеньяне показали баллистическую ракету «Хвасон-15»

КНДР показала на военном параде в Пхеньяне межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15».

Об этом сообщает «Рёнхап».

Ранее стало известно, что власти КНДР провели военный парад на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

В конце ноября 2017 года Пхеньян объявил об успешном испытании нового типа МБР «Хвасон-15». Власти КНДР отметили, что она способна нести крупный ядерный заряд и может достичь любой точки Соединённых Штатов.