СМИ: В Пхеньяне проходит военный парад

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Власти КНДР проводят военный парад на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечается, парад начался около 10:30 (04:30 мск) в четверг, 8 февраля.

Военный парад приурочен к 70-летию создания Корейской народной армии. 

15 апреля в Пхеньяне прошёл парад Корейской народной армии по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

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