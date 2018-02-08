СМИ: В Пхеньяне проходит военный парад

Власти КНДР проводят военный парад на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечается, парад начался около 10:30 (04:30 мск) в четверг, 8 февраля. Военный парад приурочен к 70-летию создания Корейской народной армии. 15 апреля в Пхеньяне прошёл парад Корейской народной армии по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.