«Без обязательств»: Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

На линии разделения Северной и Южной Кореи прошла встреча лидера США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Трамп стал первым действующим президентом Соединённых Штатов, который, пусть и символически, побывал на территории КНДР. Глава Белого дома назвал это событие великим днём, отметив, что в будущем хотел бы снять санкции с Северной Кореи, но пока они сохранятся. Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что грядут большие перемены. Наблюдатели отмечают, что без третьих сторон — России и Китая — вряд ли удастся достичь решения проблем Корейского полуострова. Кроме того эксперты полагают, что эта встреча была имиджевой и не носила иной смысловой нагрузки.

В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако вместо запланированного символического рукопожатия главы государств провели часовую встречу, а Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим в Северной Корее.

Вертолёт корпуса морской пехоты США, на борту которого находится Трамп, вылетел в направлении демилитаризованной зоны в 14:04 по местному времени (08:04 мск). Вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он посетил наблюдательный пункт на границе, откуда осмотрел позиции КНДР.

После этого глава Белого дома направился на встречу с Ким Чен Ыном. Они пожали друг другу руки, находясь по разные стороны демаркационной линии. Затем северокорейский лидер пригласил Трампа перейти границу, что сделало его первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР (ранее в Северную Корею в качестве посредника на переговорах приезжал Билл Клинтон). Затем лидеры двух стран вернулись на южную сторону демилитаризованной зоны.

По словам Трампа, символическое пересечение границы стало огромной честью для него, а Ким Чен Ын выразил мнение, что этот шаг американского лидера «демонстрирует его желание работать над лучшим будущим».

По завершении формальной части для прессы лидеры двух стран удалились для переговоров в «Дом свободы» пункта Пханмунджом. На встрече присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, а также дочь и советник президента США Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер.

Встреча освещалась в режиме онлайн американским, южнокорейским, северокорейским и японским телевидением. При этом пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила ушибы в давке с журналистами из КНДР. Как сообщила журналист CNN Джим Акоста в своём Twitter, «Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи».

«Историческая встреча»

В начале переговоров Дональд Трамп выразил благодарность Ким Чен Ыну за то, что тот пришёл на встречу, поскольку в противном случае глава Белого дома оказался бы в неловком положении.

«Я хочу поблагодарить его. Если бы после того, как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете», — отметил президент США.

Он также назвал эту встречу исторической, выразив мнение, что она станет «великим днём для всего мира». По его оценке, в ходе переговоров «достигается большой прогресс, завязывается большая дружба» двух стран. Однако снять санкции американская сторона пока не готова.

В ответ на вопрос журналистов глава Белого дома заявил, что может «прямо сейчас» пригласить главу КНДР посетить США. Но с ходом самих переговоров спешить не стоит, ведь главной целью является «хорошая сделка».

«Мы создадим специальные команды, которые попытаются выработать детали. Скорость не является нашей целью, мы хотим посмотреть, сумеем ли мы достичь всеобъемлющей, хорошей сделки», — заявил Трамп по итогам переговоров.

После встречи президент США отметил, что пригласил главу КНДР посетить Штаты, но это должно произойти «в надлежащее время», поскольку сейчас сторонам предстоит провести необходимую работу.

Комментируя переговоры, сам лидер Северной Кореи выразил надежду на грядущие изменения.

«Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера», — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.

По словам лидера КНДР, сам факт встречи показывает людям, что КНДР и США «могут многое изменить к лучшему».

«Эффектный ход»

Однако наблюдатели более сдержанно настроены в оценке будущего взаимодействия КНДР и США. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что за словами Трампа на самом деле ничего не стоит, а встреча с лидером КНДР — это лишь часть пиара.

«Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмунджоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — всё. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход», — отметил Пушков.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что без участия третьих сторон переговоры США и Северной Кореи не увенчаются успехом.

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«По большому счёту, проблема действительно лежит больше в двусторонней плоскости: без гарантий со стороны именно Вашингтона никакой денуклеаризации точно не будет. Поэтому, как говорится, флаг в руки: если удастся продвинуться в этом, то будем только рады. Хотя что-то мне подсказывает, что без участия третьих сторон, России и Китая, долгосрочных решений проблемы не будет», — уверен сенатор.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что несмотря на сугубо символический характер встречи, она всё же несёт «позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом». Однако он выразил сомнения, что за этим сигналом последуют реальные дела.

«Сейчас же без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут. Но будет ли прогресс устойчивым? Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет», — отметил парламентарий.

«Не важная встреча, а фотосессия»

Серьёзного настроя сторон на работу не увидели и эксперты. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT отметил, что оба лидера преследовали свои интересы, но среди них не было реального намерения о чём-либо договориться.

«Надо чётко понимать, что это была не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться первым президентом США, которые ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации. Для Ким Чен Ына же было важно продемонстрировать, что он встречается с американским президентом вот так запросто, спонтанно и без всяческих для себя обязательств», — пояснил Мухин.

Таким образом, «галочка была поставлена», но реальных договорённостей достигнуто не было. Всё ограничилось громкими словами, отмечает эксперт.

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«Обе стороны прекрасно понимали, что эта встреча совершенно бессмысленна с политической и дипломатической точки зрения, но в имиджевом плане она отработана на все 100%. Так что это просто имиджевая встреча, которая не обременена никакими обязательствами друг перед другом», — заключил генеральный директор Центра политической информации.

Тем не менее, исключать того, что в будущем каких-то договорённостей им достичь всё же удастся, тоже не стоит, считает доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Можно говорить о том, что они готовятся к следующему раунду переговоров, который был анонсирован при отъезде из Ханоя обоими лидерами. Есть надежда, что они могут о чём-то договориться. Они всё-таки оба к этому стремятся», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его оценке, Трамп способен на уступки, а Ким Чен Ын на последовательные, здравомыслящие действия в стиле европейских политиков.