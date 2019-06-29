Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею.

«После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтёт нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что рано или поздно проведёт новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.