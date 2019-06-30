Трамп прокомментировал приглашение лидеру КНДР посетить США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Вашингтон состоится в «надлежащее время». Трансляцию выступления американского лидера вёл телеканал CNN.
Трамп прокомментировал приглашение лидеру КНДР посетить США
  • Reuters

«Да, я это сделал. Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы — к вам. Но нам ещё предстоит работа. Посмотрим», — приводит слова Трампа ТАСС. 

Также Трамп рассказал, что он пересёк границу между Южной Кореей и КНДР с разрешения северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Я спросил: вы хотите, чтобы я перешёл линию? Он ответил, что это будет честью», — рассказал Трамп.

По словам американского президента, после этого они с Ким Чен Ыном вместе пересекли линию границы.

После переговоров с северокорейским лидером Трамп покинул демилитаризованную зону.

Ранее Трамп заявил, что приглашает Ким Чен Ына в Белый дом.

По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР в течение ближайших нескольких недель.

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