Трамп прокомментировал приглашение лидеру КНДР посетить США
- Reuters
«Да, я это сделал. Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы — к вам. Но нам ещё предстоит работа. Посмотрим», — приводит слова Трампа ТАСС.
Также Трамп рассказал, что он пересёк границу между Южной Кореей и КНДР с разрешения северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Я спросил: вы хотите, чтобы я перешёл линию? Он ответил, что это будет честью», — рассказал Трамп.
По словам американского президента, после этого они с Ким Чен Ыном вместе пересекли линию границы.
После переговоров с северокорейским лидером Трамп покинул демилитаризованную зону.
Ранее Трамп заявил, что приглашает Ким Чен Ына в Белый дом.
По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР в течение ближайших нескольких недель.