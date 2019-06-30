Трамп пригласил Ким Чен Ына в США
- Reuters
«Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас», — заявил он.
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа провести встречу в приграничном пункте Пханмунджом из сообщения в Twitter.
«Я был очень удивлён, услышав о вашем предложении в Twitter, и только поздно вечером я смог подтвердить ваше приглашение», — сказал он.
Лидер КНДР назвал символическое пересечение Трампом военно-демаркационной линии на межкорейской границе историческим моментом.
Трамп, Ким Чен Ын и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин проводят переговоры в Доме свободы на южнокорейской стороне границы.
Ранее Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе.