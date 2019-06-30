Трамп пригласил Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что приглашает северокорейского главу с визитом в Соединённые Штаты. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, передаёт CNN.

«Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас», — заявил он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа провести встречу в приграничном пункте Пханмунджом из сообщения в Twitter.

«Я был очень удивлён, услышав о вашем предложении в Twitter, и только поздно вечером я смог подтвердить ваше приглашение», — сказал он.

Лидер КНДР назвал символическое пересечение Трампом военно-демаркационной линии на межкорейской границе историческим моментом.

Трамп, Ким Чен Ын и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин проводят переговоры в Доме свободы на южнокорейской стороне границы.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе.