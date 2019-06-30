Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе

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RT
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожали друг другу руки на демаркационной линии в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Трамп стал первым американским президентом, который пересёк границу КНДР.
Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

После этого Трамп и Ким Чен Ын перешли на южную сторону демилитаризованной зоны, информирует CNN.

По словам американского лидера, для него стало честью первым пересечь границу КНДР.

Американский президент ранее в ходе встречи с военнослужащими США и Южной Кореи сообщил, что его визит в демилитаризованную зону на Корейском полуострове был запланирован несколько месяцев назад.

«Этот визит был запланирован несколько месяцев тому назад. Мы уехали с саммита G20, и я пообещал вашему (южнокорейскому. — RT) президенту Мун (Чжэ Ину), который является моим другом, что мы должны увидеть демилитаризованную зону», — отметил он.

Трамп 29 июня решил позвонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну и спросить, «не хочет ли он, чтобы они друг друга поприветствовали».

«Так что заблаговременного предупреждения у него не было», — сказал он.

Ранее Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР из наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне.

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