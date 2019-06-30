Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о формировании двумя странами команд для возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и КНДР. Об этом информирует CNN.
Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР
  • Reuters

«Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Эти команды постараются проработать некоторые детали», — заявил Трамп журналистам.

Указывается, что команду США будет возглавлять американский спецпредставитель по Северной Корее — Стивен Биган. По словам Трампа, делегации начнут работать в течение ближайших двух-трёх недель.

При этом он заявил, что не собирается «торопиться с заключением соглашения» между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Скорость — это не цель. Никто не знает, как всё обернётся», — указал он.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности будущих встреч «в любое время».

После завершения переговоров в демилитаризованной зоне Ким Чен Ын вернулся на территорию КНДР. Трамп и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин проводили его до межкорейской границы.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить