Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР
- Reuters
«Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Эти команды постараются проработать некоторые детали», — заявил Трамп журналистам.
Указывается, что команду США будет возглавлять американский спецпредставитель по Северной Корее — Стивен Биган. По словам Трампа, делегации начнут работать в течение ближайших двух-трёх недель.
При этом он заявил, что не собирается «торопиться с заключением соглашения» между Вашингтоном и Пхеньяном.
«Скорость — это не цель. Никто не знает, как всё обернётся», — указал он.
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о возможности будущих встреч «в любое время».
После завершения переговоров в демилитаризованной зоне Ким Чен Ын вернулся на территорию КНДР. Трамп и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин проводили его до межкорейской границы.
Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.