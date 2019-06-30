СМИ: Гришэм получила ушибы во время давки на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм «получила ушибы» во время давки на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне.

Об этом информирует Washington Examiner со ссылкой на журналиста CNN, входящего в пул Белого дома, Джима Акосту.

По его словам, Гришэм «получила ушибы» во время потасовки с северокорейскими журналистами, возникшей при попытке провести представителей президентского пула США на более удобные позиции для освещения встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее первая леди США Меланья Трамп сообщила, что её официальный представитель Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарём Белого дома вместо Сары Сандерс.