СМИ: Гришэм получила ушибы во время давки на встрече Трампа и Ким Чен Ына
- Reuters
Об этом информирует Washington Examiner со ссылкой на журналиста CNN, входящего в пул Белого дома, Джима Акосту.
По его словам, Гришэм «получила ушибы» во время потасовки с северокорейскими журналистами, возникшей при попытке провести представителей президентского пула США на более удобные позиции для освещения встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Ранее первая леди США Меланья Трамп сообщила, что её официальный представитель Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарём Белого дома вместо Сары Сандерс.