СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР
- Reuters
Ким Чен Ын выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.
«Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов», — цитирует его агентство.
Ранее американский президент пригласил северокорейского коллегу совершить визит в Вашингтон.
30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи. Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.