СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил американского президента Дональда Трампа посетить с визитом северокорейскую столицу Пхеньян. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо»

Reuters

Ким Чен Ын выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях. «Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов», — цитирует его агентство. Ранее американский президент пригласил северокорейского коллегу совершить визит в Вашингтон. 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи. Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.