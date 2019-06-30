СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил американского президента Дональда Трампа посетить с визитом северокорейскую столицу Пхеньян. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо»
СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР
  • Reuters

Ким Чен Ын выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

«Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов», — цитирует его агентство.

Ранее американский президент пригласил северокорейского коллегу совершить визит в Вашингтон.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Кореи. Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.

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