Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.

«Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест», — цитирует Трампа ТАСС.

При этом он отметил, что если дополнительные войска будут развёрнуты в Польше, то это будет сделано за счёт польской стороны.

В свою очередь, Дуда заявил о готовности Польши принять больше американских солдат на своей территории.

По его словам, американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны — «гарантия безопасности».

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в ФРГ до 25 тыс.