Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
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«Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест», — цитирует Трампа ТАСС.
При этом он отметил, что если дополнительные войска будут развёрнуты в Польше, то это будет сделано за счёт польской стороны.
В свою очередь, Дуда заявил о готовности Польши принять больше американских солдат на своей территории.
По его словам, американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны — «гарантия безопасности».
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военнослужащих в ФРГ до 25 тыс.