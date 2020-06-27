Роль второго плана: почему Меркель призвала Европу готовиться к концу мирового лидерства США

Вашингтон может отказаться от политики мирового лидерства, и европейским странам необходимо готовиться к такому сценарию. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. На фоне заявлений Трампа о возможном выводе части американского контингента из Германии она подчеркнула, что размещение военных США в ФРГ не только направлено на защиту союзников по НАТО, но и преследует собственные интересы Вашингтона. По мнению экспертов, заявление Меркель свидетельствует о серьёзных разногласиях в отношениях между Германией и Соединёнными Штатами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что мир не должен воспринимать как должное стремление США к мировому лидерству. Об этом германский лидер заявила в интервью шести европейским изданиям.

«Мы выросли с твёрдым осознанием, что США хотят быть мировой державой. Если США сейчас по собственной воле решат отказаться от этой роли, нам придётся хорошенько над этим задуматься», — цитирует Меркель The Guardian.

Интервью было опубликовано после сообщений о намерении США вывести части военного контингента из Германии. В связи с этим, по словам Меркель, в Берлине понимают необходимость увеличения бюджетных расходов на оборону.

«Мы в Германии знаем, что должны тратить больше на оборону. В последние годы наши расходы в этой сфере значительно увеличились, и мы продолжим наращивать наш военный потенциал», — отметила канцлер.

Что же касается американского военного присутствия на территории Германии, то оно связано не только с интересами партнёров по НАТО, но и самих США, полагает глава правительства.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США», — подчеркнула канцлер.

Тем не менее для ФРГ важно сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и общему с США ядерному зонтику, добавила Меркель.

Военнослужащие ВС США в момент прибытия в порт Бремерхафен, ФРГ.

AFP

© Patrik Stollarz

«Холодный душ»

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, заявление Ангелы Меркель, сделанное в интервью европейским СМИ, демонстрирует кризис в отношениях и недоверие между Вашингтоном и Берлином.

«Трамп стал «холодным душем» для европейцев, настроенных на тесное евроатлантическое партнёрство, которое предполагает зависимость Европы от США. Трамп же реализует свою стратегию изоляционизма, но при этом не отказался от идеи господства США в ряде областей», — считает эксперт.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Похожей точки зрения придерживается и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Заявление, сделанное Ангелой Меркель, говорит об обострении противоречий между Вашингтоном и Берлином. Сейчас в германо-американских отношениях наблюдается серьёзная напряжённость по всему спектру взаимодействий — от политики до экономики», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах вывести из ФРГ около половины дислоцированного в стране американского военного контингента. При этом часть военных может быть направлена в Польшу. Об этом глава Белого дома заявил во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

«Наше присутствие в Германии мы существенно сократим — примерно до 25 тыс. военнослужащих. У нас было там 52 тыс.», — заявил Трамп, пояснив, что Польша является одной из немногих стран, исполняющих свои бюджетные обязательства в рамках НАТО.

В то же время ФРГ не выполняет взятых ранее на себя обязательств по доведению уровня оборонных расходов до 2% от ВВП, считает американский лидер.

Отметим, что далеко не все страны НАТО спешат выполнить условие довести оборонные расходы до 2% от национального ВВП. К примеру, ФРГ планирует довести военные расходы до уровня 1,5% от ВВП лишь к 2024 году, а до 2% — только к 2031 году. Об этом ранее сообщила в Twitter министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Zur sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit gehört eine einsatzbereite, umfassend ausgestattete Bundeswehr. Das beginnt mit der finanziellen Ausstattung: 1,5% bis 2024 & 2% bis 2031. Nicht, weil andere das fordern, sondern weil es in unserem eigenen Sicherheitsinteresse liegt. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) November 7, 2019

Помимо нежелания Берлина повышать оборонные расходы, предметом раздражения Вашингтона стал совместный германо-российский проект газопровода «Северный поток — 2». Мощность магистрали, состоящей из двух ниток, составит 55 млрд куб. м газа в год.

Руководство США выступает решительно против проекта. По мнению главы Белого дома, Берлин не должен наращивать импорт российского газа.

«Они (немцы) тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не пойдёт», — заявил Трамп.

История противоречий

О том, что Европа должна готовиться к большей самостоятельности и независимости от США, Ангела Меркель говорила и ранее. Так, в январе 2020 года в интервью Financial Times канцлер заявила о том, что Евросоюз уходит из фокуса внимания США, и этот процесс носит стратегический характер.

«Внимание к ЕС со стороны США слабеет, кто бы ни занимал пост президента, — отметила Меркель. — Экс-президент Барак Обама уже говорил об «азиатском веке», если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий», — заявила Меркель журналистам.

Политик призвала Европейский союз следовать более самостоятельной политике, несмотря на то, что трансатлантическое партнёрство не утратило своей ценности.

AFP

© SAUL LOEB

Вместе с тем, у противоречий между Берлином и Вашингтоном давняя история. В 2007 году германская прокуратура выдала ордера на арест 13 человек, являвшихся, предположительно, агентами ЦРУ. Власти ФРГ заподозрили этих людей в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений германскому гражданину ливанского происхождения Халеду Масри. По его словам, он был похищен в 2003 году агентами ЦРУ в Македонии.

Масри удалось впоследствии выиграть суд против ЦРУ в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) в Страсбурге.

Это не единственный скандал, разразившийся в Европе из-за действий американских спецслужб. В 2013 году правительство ФРГ сообщило о получении информации о прослушке спецслужбами США мобильного телефона канцлера страны Ангелы Меркель. О слежке, которую вела АНБ за иностранными политиками, рассказал журналистам Эдвард Сноуден. Правда, в 2015 году германская Генпрокуратура закрыла дело о прослушке канцлера, поскольку следователям не удалось собрать нужные доказательства.

На фоне подобных скандалов в германском обществе растёт скепсис по отношению к военно-политическому партнёрству США и Германии. Мало того, в ФРГ есть политики, которые полагают, что военное присутствие США в стране является прямым продолжением оккупации, начатой по итогам Второй мировой войны. Такого мнения, в частности, придерживается депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Недовольны американским военным присутствием в Германии и политики левого фланга. Как заявил в прошлом году лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, германское правительство должно обсудить с американской стороной вывод войск США из страны.

Бундестаг

Reuters

© Axel Schmidt

По словам Александра Камкина, такая точка зрения пользуется популярностью в Германии.

«Многие немцы считают, что размещение американских войск в стране является анахронизмом холодной войны, наследием оккупационного режима, действовавшего после 1945 года. Сохранение американских баз в ФРГ сегодня вызывает недоумение у многих немцев. Тем более, что сохранение этого военного присутствия является фактором нестабильности в европейско-российских отношениях», — пояснил эксперт.

С такой оценкой согласен и Константин Воронов. По словам эксперта, недовольство военным доминированием США является устойчивой тенденцией в Европе.

«Но есть противоречия. Часть европейцев хотела бы отказаться от рудиментов оккупационного периода, а другая стремится сохранить американское военное присутствие для того, чтобы не вкладываться самим в обеспечение собственной обороны. Стремление к паразитированию у Европы существует, об этом неоднократно говорил и Трамп», — напомнил эксперт.

Комфорт в обмен на независимость

По мнению экспертов, сейчас канцлер ФРГ пытается напомнить Вашингтону о том, что внешние партнёры должны считаться с Европой. Такого мнения придерживается Александр Камкин.

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«Однако в нынешних условиях делёж влияния в мире идёт уже между США и Китаем, в то время как Европе уготована судьба медленно затухающего костра, который ещё может разгореться, но при благоприятных условиях. Германия остаётся одним из технологических, экономических лидеров «большой семёрки», «двадцатки», но в масштабах мировой экономики роль Европы медленно, но верно снижается», — отметил эксперт.

По мнению Константина Воронова, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются подтолкнуть европейские элиты к большей ответственности и активности, но пока неясно, будут ли эту усилия иметь успех.

«Слов мало, нужны серьёзные экономические, политические перемены, сдвиги. Европа сегодня находится в зоне комфорта, и поэтому ничего не хочет менять. Страны Европы не хотят прилагать усилия для независимости в оборонной области от США, поскольку сложившаяся ситуация удобна для них», — подытожил эксперт.